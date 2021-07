NO ARCHIVE Eintauchen in ihre Kunst, nicht nur davor stehen - die jüngste Frida-Kahlo-Ausstellung in Mexiko Stadt lädt BesucherInnen ein, der wohl berühmteste Künstlerin des Landes neu zu begegnen. Helle, farbenfrohe und animierte Projektionen umgeben die Gäste, sie stehen zwischen den Motiven der Bilder "Die zwei Fridas", "Ich und mein Papagei" oder "Selbstporträt mit abgeschnittenem Haar". Bei der Eröffnung der Ausstellung am Dienstag war auch eine Verwandte der 1954 verstorbenen Malerin dabei: Mara Romeo Kahlo. "Die Ausstellung spiegelt diese Fortschrittlichkeit, die sie hatte und gleichzeitig die Hingabe und Liebe, die sie für Mexiko empfand und für die Menschen des Landes. Einige Dinge weiß man nicht von ihr, etwa, dass sie mehr als 500 alleinstehenden Frauen mit Essen versorgt hat in ihrem Haus. Sie war eine freundliche Person, mit dem Herz am rechten Fleck und wir wollen, dass man das erfährt. Nicht nur Künstlerin war sie, sondern auch aus Fleisch und Blut." Am Mittwoch hätte Kahlo ihren 114. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Jahrestag wurde ihre Kunst neu arrangiert und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die zu hörende Musik wurde eigens für die Show komponiert. Kahlo, die Zeit ihres Lebens an den Folgen eines Verkehrsunfalls und der Kinderlähmung gelitten hatte, erlebte die Hochphase ihrer Bekanntheit nicht mehr. Erst nach ihrem Tod erzielten Bilder ihres vergleichsweise kleinen Gesamtwerks Rekordpreise, so im Jahr 2016 als "Zwei Nackte im Wald" für mehr als acht Millionen US-Dollar unter den Hammer kam. Kahlos entbehrungsreiches Leben voller Schmerzen war doch durchdrungen von ihrem Willen, durchzuhalten, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Für viele Besucher in Coronazeiten wohl Grund genug, sich die Ausstellung in Mexiko Stadt anzusehen.

