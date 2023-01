STORY: Mit einer Kundgebung in Berlin haben Anhänger der Klimabewegung Fridays for Future am Mittwoch gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in NRW protestiert. Luisa Neubauer, Sprecherin Fridays for Future: "Wir sind in einer dramatischen Lage. Die Klimakrise eskaliert. Menschen bekommen das zu spüren, Tag für Tag für Tag. Und Deutschland ist gefragt, zu handeln. Und jetzt sehen wir gerade, dass die Klimaziele wieder nicht eingehalten wurden 2022, weil zu viel Kohleenergie verballert wurde. Und jetzt plant die Bundesregierung, mit der Zerstörung von Lützerath noch viel mehr Kohle zu emittieren, zu verbrennen. Und das geht nicht, das geht nicht. Das geht moralisch nicht. Das geht in Sachen Klimapolitik, Klimaziele nicht klar. Und an der Stelle zeigen wir eine rote Linie auf und sagen: Bis hierhin und nicht weiter. Wir verteidigen Lützerath. Und wir zeigen eben auch: Im Jahr 2023 haben wir kein weiteres Dorf mehr zu verlieren." Der Tagebaubetreiber RWE Power will Lützerath abreißen lassen, um weiter Braunkohle abbauen zu können. Dagegen protestieren Klimaschützer seit Jahren – zum Teil mit Protestcamps in Lützerath. Die Räumung des Dorfes soll nach Regierungsangaben aus Nordrhein-Westfalen bis Ende Februar abgeschlossen sein.

Mehr