Seit knapp einer Woche läuft die Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow. An diesem Freitag sind Großdemonstrationen geplant. Im Mittelpunkt steht die globale Klimastreik-Bewegung Fridays for Future, die einen stärkeren Einsatz der Politik zur Bekämpfung des Klimawandels fordert. Die 19-jährige Lina Gobbelé von Fridays for Future Deutschland äußerte sich am Donnerstag in Glasgow zu den bisherigen Ergebnissen extrem enttäuscht: “Also die COP26 ist für uns eigentlich bisher wie immer, was wir auch schon von den Cops gewöhnt sind, einfach ein riesen Greenwashing Event. Alle möglichen Firmen, alle Länder preisen ihre Greenwashing Elemente an, passieren tun aber letztendlich nicht viel. Auch die Leader-Summits haben nicht viel ergeben, haben nicht viel Neues ergeben, wieder nur unzureichende Ergebnisse geliefert. Und da sind wir als Aktivistinnen und Aktivisten natürlich enttäuscht. Und wir brauchen auch einfach mehr. Wenn wir hier überall plakatieren, dass wir die Krise ernst nehmen wollen, dass wir diese Krise bekämpfen wollen, effektiv bekämpfen wollen, müssen wir viel mehr machen, als aktuell passiert.” In Glasgow beraten Vertreter von rund 200 Staaten darüber, wie das Ziel noch erreicht werden kann, die Erderwärmung auf ein Maß von maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Geplantes Ende der Konferenz ist der 12. November.

