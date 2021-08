Fridays for Future protestieren wieder, diesmal in der Finanzmetropole Frankfurt. Die Teilnehmenden traten ein Mal mehr für ein entschlossenes Handeln gegen den Klimawandel ein. Dabei hatten sie am Freitag vor allem die Finanzwirtschaft im Blick - so auch Mauricio Vargas, Volkswirt und Finanz- und Wirtschaftsexperte bei Greenpeace. "Ja, ein Umdenken muss her, denn es sind nach wie vor europäische Finanzinstitutionen, die nach wie vor in immensen Größenordnungen fossile Energieträger und fossile Energieunternehmen mit ihren Investitionen subventionieren. Und angesichts der Dramatik der Klimakrise ist dieses Investitionsverhalten nicht mehr hinnehmbar. Folgerichtig führte der Demonstrationszug dann durch das Frankfurter Bankenviertel, in Sichtweite der Europäischen Zentralbank und unter den Augen der Polizei. Die Frankfurter Innenstadt war zweitweise für Autos unpassierbar. Während der Pandemie hatten sich die Unterstützer von Fridays for Future lockdownbedingt über Monate nicht zu Großkundgebungen treffen können. Seit einigen Monaten ist das wieder möglich.

