Unter dem Motto #AlleFür1Komma5 und #NoMoreEmptyPromises hatte die Klimastreik-Bewegung "Fridays for Future" zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Allein in Deutschland sollen über 250 Ortsgruppen an corona-konformen Aktionen, wie hier an der Berliner Oberbaumbrücke, teilgenommen haben. Carla Reemtsma, Sprecherin der Fridays For Future Bewegung am Freitag in Berlin: "Stand heute steuern wir zwar auf eine Welt zu, die über 4 Grad heißer wäre, das bedeutet aber vor allen Dingen Naturkatastrophen und die Zerstörung der Lebensgrundlagen weltweit. Noch können wir diese Entwicklung stoppen und eindämmen und die Klimakrise auf 1,5 Grad begrenzen. Und schlussendlich zählt jedes Zehntelgrad. Deswegen ist genau diese Anstrengung im Kampf gegen die Klimakrise so wichtig. Denn jedes Zehntelgrad bedeutet die Lebensgrundlagen von Menschen weltweit, die heute teilweise schon unter dramatischen Folgen leiden, und dies deswegen so schnell wie möglich einzudämmen." Die Bewegung fordert international stärkeren Einsatz für den Klimaschutz. Und das ist vor allem auch ein Appell an die Politik, die nach Meinung der Aktivisten zu wenig unternimmt. Der letzte globale Klima-Streik fand im September 2020 statt.

Mehr