STORY: Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtler Ales Bialiatski, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties. Die Preisträger "haben sich in herausragender Weise für die Dokumentation von Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch eingesetzt", teilte das Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. "Gemeinsam zeigen sie die Bedeutung der Zivilgesellschaft für Frieden und Demokratie", hieß es. Alle drei repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Heimatländern. Sie setzten sich seit vielen Jahren für das Recht ein, die Macht zu kritisieren und die Grundrechte der Bürger zu schützen. Der mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (umgerechnet etwa 920.000 Euro) dotierte Preis wird am 10. Dezember in Oslo verliehen - dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

