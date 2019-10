Die Spannung am Freitag in Oslo war gewaltig. Und um Punkt Um 11 Uhr wurde dann zum 100. Mal der Friedensnobelpreis vergeben. Die norwegische Nobeljury entschied sich also für den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed, weil er einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland und dem langjährigen Erzfeind Eritrea geschlossen hat. Die Auszeichnung gilt als renommiertester politischer Preis der Welt und ist mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert. Das sind umgerechnet rund 830.000 Euro. Es gab in diesem Jahr etwa 300 Nominierte darunter Personen und Organisationen. Der Friedensnobelpreis wird im Gegensatz zu den anderen Nobelpreisen nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben. Am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel, wird der Preis in Oslo überreicht.