HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Friedrich Merz (CDU), Kandidat für den CDU-Vorsitz: "Es keineswegs ausgeschlossen, dass sich so etwas wieder ereignet wie 2015/2016. Da haben wir sehr einseitig in Deutschland Entscheidungen getroffen. Ja, der erste Teil war prima, der war in Ordnung, der war gut und richtig, dass da 15.000 gestrandete Menschen aus Wien, aus Budapest nach Deutschland geholt werden, dass man die nicht alleine lässt. Da hat sich Deutschland von seiner allerbesten Seite gezeigt. Das war ein großartiges Werk von Humanität. Aber danach hätte man sagen müssen: Jetzt ist mal gut, mehr geht nicht. Wie hat der Bundespräsident, Du hast ihn eben schon mal zitiert, Joachim Gauck, gesagt? Unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Ich hätte mir dieses Wort auch schon 2015 oder 2016 gewünscht. Sowas darf sich nicht wiederholen."

