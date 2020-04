Noch muss Ramazan Günel seinen Friseursalon in Potsdam geschlossen halten. Wegen der Corona-Krise dürfen die Kunden nicht zum Haareschneiden vorbeikommen. Und das ist schon seit Wochen so. Er und seine Schwester hatten gehofft, nach Ostern wieder loslegen zu können. Doch sie wurden enttäuscht. Wenn alles gutgeht, können sie am 4. Mai wieder starten. Es sei höchste Zeit, sagt Günel: "Wir hatten kein Einkommen mehr, keinen Gewinn mehr, sondern alles nur noch Ausgaben, Ausgaben. Ich muss meine Mitarbeiter zahlen, die muss man ja dementsprechend weiter bezahlen. Ist verständlich. Die Miete muss ich weiterzahlen. Ich weiß auch nicht. Es ist gerade ein bisschen kritisch bei uns allen. Ich denke, das geht jedem so. Aber uns hat es leider sehr hart getroffen, weil wir erst ganz frisch im Februar eröffnet haben und dachten, jetzt können wir wirklich durchstarten. Aber anscheinend doch nicht." Wenn es tatsächlich am 4. Mai wieder losgeht, wird zunächst vieles anders sein, als vor der Corona-Krise. Abstände und Hygienevorschriften müssen beachtet werden. Auch der Umgang mit den Kunden werde sich verändern, sagt Dilan Günel. "Wir werden es natürlich am 4. Mai, wenn wir dann soweit öffnen dürfen, werden wir natürlich auch die Maßnahmen ergreifen, dass wir wirklich hinter dem Kunden stehen und mit dem Kunden Gesicht zu Gesicht kommunizieren. Dass wir eben darauf achten, dass die Kundin auch in den Spiegel schaut und mit uns spricht. Eine kurze Beratung halten und eigentlich während dem Haarschnitt, während der Haarfarbe versuchen, eigentlich wirklich wenig zu sprechen, beziehungsweise gar nicht zu sprechen mit den Kunden, und den Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass es erst mal nicht gesprochen wird." Die Kunden, die sie in den wenigen Wochen der Öffnungszeit gewinnen konnten, seien den Geschwistern schon jetzt treu, berichten sie. Sie fragen nach Gutscheinen oder Friseurprodukten, die sie online erwerben können. Einen Haarschnitt kann das natürlich nicht ersetzen. Und darauf warten sie nun. Ramazan und Dilan Günel. Und natürlich die Kunden.