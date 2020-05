An die neue Situation muss sich Huberta Kern erst gewöhnen. Als eine der ersten Kundinnen war sie am Montag - nach wochenlanger Corona-Zwangspause - wieder bei ihrer Friseurin Barbara Hoppe in Bonn. Hier gehören nun neben Kamm und Schere auch Handschuhe, Desinfektionsmittel und Schutzmaske zum Alltag. "Es geht aber es ist anstrengend. Man muss sich daran gewöhnen. Sagen wir mal so, das Lufthohlen und es rutscht auch schon mal ein bisschen. Man muss es dann auch wieder ein bisschen richten. Ich habe hier schon eine Ärztemaske von meinem Zahnarzt bekommen. Da habe ich ein Packet bekommen, was auch sehr schön aussieht. Aber ich muss mich daran gewöhnen. Ich sage es ihnen ganz ehrlich." Die Freude über die Wiedereröffnung ist dennoch groß. Auch bei ihrer Kundin: "Ich fühle mich jetzt schon wohl mit meiner neuen Frisur. Alles ist wieder gerichtet. Die Barbara hat das super gemacht und ich habe überhaupt keine Angst mich hier angesteckt zu haben. Das ist die Besonderheit dabei. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Und so kann jetzt die Woche losgehen. Am Montag durften die Friseursalons in Deutschland wieder öffnen. Am Mittwoch wollen Bund und Länder weitere Lockerungen für Schulen und Kitas beraten. Gastronomie und Tourismus können ab Mitte Mai mit einem Fahrplan für Lockerungen rechnen.