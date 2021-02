"Mein Name ist Bianca Bergler. Ich habe ein Unternehmen in Dortmund mit fünf wundervollen Mitarbeitern." Als Bianka Bergler Ende Januar die dramatische Schilderung ihrer Lage als Inhaberin eines Dortmunder Frisörsalons auf Facebook hochlädt, wusste sie noch nicht, welches Echo sie finden würde. Tausendfach geklickt nahmen bald auch Politiker Stellung dazu. Unter dem Hashtag "Wir stehen auf" fordert sie in dem Video auch andere vom Lockdown betroffene Unternehmer auf, ihr Gesicht zu zeigen. "Auf dem Geschäftskonto stellte ich fest, dass wir jetzt also bei 5.000 Euro im Minus sind. Es ist noch keine Hilfe angekommen. Es ist noch keine Überbrückungshilfe angekommen. Es gibt kein Soforthilfe-Paket. Ich habe meinen Vermieter angerufen. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, ich möchte keinen Namen nennen, aber es ist okay, wenn ich diesen Monat die Miete nicht zahle. Ich kann sie eh nicht zahlen, denn es ist keine Hilfe da." Am Mittwoch hat die Ministerpräsidentenkonferenz nun festgelegt, dass ab dem 1. März die Friseure wieder öffnen dürfen - endlich ein Hoffnungsschimmer für die Unternehmerin. "Ja, also, wir sind froh, dass wir wieder öffnen können. Wir versuchen jetzt zu organisieren, was wir mit den Mitteln noch können, also Waren einzukaufen, damit wir wieder in die Öffnung gehen. Es ist eine sehr spannende Zeit, es war sehr kräftezehrend, das ist es nach wie vor, und auf der einen Seite große Freude, und auf der anderen Seite: oh Gott, hoffentlich kriegen wir das alles wieder gewuppt." Volles Programm könne wegen der Abstandsregeln ja ohnehin noch nicht gefahren werden, betont sie. Der Terminkalender ist hingegen bereits dicht gefüllt, immer wieder klingelte während des Drehs in dem Dortmunder Laden das Telefon. Bei den Soforthilfen hätte sie sich lieber eine unbürokratischere Lösung gewünscht:: "Ich hätte mir gewünscht, dass sie schneller reagieren. Es gibt einen vereinfachten Antrag vom Jobcenter, der umfasst 60 Seiten. Ein vereinfachter Antrag. Wenn ich jetzt nur von mir persönlich spreche, was ja auch meine Intention des Videos war, ja, das Video ist viral gegangen, weil ich ein Gespräch mit dem Jobcenter hatte, wo es darum geht, dass einfach keine Gelder angekommen sind und dass es immer hieß, es werden unbürokratische Anträge vorgefertigt, man kann das online machen und es wird schnell Geld ausgeschüttet, zumindest, dass man so eine Art Grundsicherung hat. Das ist ja nicht gelaufen. Und dieser vereinfachte Antrag umfasst 60 Seiten und den können Sie teilweise nicht selber ausfüllen. Das muss der Steuerberater machen." In Deutschland gibt es rund 143.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte FriseurInnen. Landesweit gibt es rund 80.000 Betriebe im Friseurhandwerk. "Jahre für Jahre gehen wir hart arbeiten, kümmern uns um die Mitarbeiter, um unsere Kunden, machen keinen Urlaub und sind immer da, mit voller Liebe. Und jetzt werden wir im Stich gelassen. Wir werden alle im Stich gelassen."

