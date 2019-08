Er soll neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) werden. Fritz Keller, 62 Jahre alt und bisher Präsident des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Die Findungskommission des DFB schlug ihn einstimmig als Kandidaten vor. Keller sei der erste und einzige Kandidat, mit dem die Findungskommission Gespräche geführt habe, hieß es in der Mitteilung des DFB. DFB-Vizepräsident Rainer Koch wird mit den Worten zitiert, Keller sei eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit allen Qualitäten für das Amt des DFB-Präsidenten. Man sei überzeugt, dass er "der richtige Mann für die Zukunft des Deutschen Fußball-Bundes" sei. Der Winzer Keller tritt die Nachfolge von Reinhard Grindel an, der das Amt im April aufgegeben hatte. Dieser reagierte damals auf den öffentlichen Druck, den Meldungen über angebliche Zusatzeinkünfte und die Annahme eines Uhren-Geschenks ausgelöst hatten. Keller wird sich nun den Delegierten der Amateurverbände und bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga in Berlin vorstellen. Anschließend soll er nominiert werden. Seine Wahl beim DFB-Bundestag am 27. September in Frankfurt gilt als Formsache. Keller selbst kündigte an, im Fall seiner Wahl zum DFB-Präsidenten sein Amt an der Spitze des SC Freiburg abzugeben.