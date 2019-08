Fritz Keller soll der neue DFB-Präsident werden. Das gab der deutsche Fußballverband zusammen mit der DFL am Mittwoch in Berlin bekannt. Der 62-Jährige Präsident vom SC Freiburg wurde sowohl von Vertretern des Amateurbereichs als auch von den Profi-Klubs für den Posten vorgeschlagen. "Das ist übrigens auch mein Motto: nur gemeinsam geht's. Und das meine ich. Wir haben einen Fußball. Es gibt einen Fußball in Deutschland. Immerhin wird der Präsident von DFL und DFB gewählt und so werde ich dieses Amt auch wahrnehmen." Keller gab zu, dass die Kandidatur eigentlich keine Rolle in seiner bisherigen Lebensplanung gespielt habe. Als Weinhändler, Gastronom und Hotellier habe er im Breisgau laut eigener Aussage ein erfülltes Leben. Als ihn die Anfrage erreichte, konnte er aber nicht "Nein" sagen. "Weil Fußball eine Herzenssache ist. Wenn man auf die Plätze geht und mit Leuten zusammensteht, eine Wurst isst, eine Schorle trinkt oder ein Bier trinkt. Mir hat der Fußball so viel gegeben. Ich habe über den Fußball Menschen kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt habe. Und wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass der Fußball wieder so wahrgenommen wird, wie er ja wirklich ist, wie er auf den Platzen gelebt wird und neben den Plätzen, und in der dritten Halbzeit gelebt wird, dann tue ich das gerne." Zuständigkeiten und Verantwortungen will er in Zukunft auf mehrere Schultern verteilen. Es gehe nun darum "Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen", sagte Keller. Er soll am 27. September beim DFB-Bundestag zum Nachfolger des im April zurückgetretenen Reinhard Grindel gekürt werden.