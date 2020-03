Die EU-Grenzschutzagentur Frontex erwartet in den kommenden Tagen eine weitere Zuspitzung der Krise an den EU-Grenzen zur Türkei. Es würden "Massenmigrationsströme nach Griechenland erwartet", schrieb die Behörde am Wochenende in einem internen und vertraulichen Situationsbericht, der der "Welt" vorliegt. Demnach sei in den kommenden Tagen ein weiterer Anstieg zu erwarten. Der Grund für die Entwicklung liege laut Frontex auch an den sozialen Medien: Dort verbreitete Nachrichten erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Massenbewegung von der Türkei aus hin zu den EU-Grenzen. Hunderte Migranten überwanden am Sonntag die Grenze nach Griechenland. Mehrere Tausend weitere fanden sich auf der türkischen Seite ein. Griechische Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, um Migranten, die teilweise Steine warfen, zurückzudrängen. Die türkische Regierung hatte tags zuvor angekündigt, dass sie Migranten auf ihrem Weg nach Europa nicht mehr aufhalten werde.