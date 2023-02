STORY: Die Aktien des Webhosters und Cloud-Anbieters I onos starteten am Mittwoch mit 18 Euro 40 und damit unter ihrem Ausgabepreis. Firmenchef Achim Weiß, der mit dem traditionellen Läuten der Börsenglocke den Handel eröffnete, gab sich dennoch zuversichtlich. Er sei sich sicher, dass der Preis langfristig das richtige Niveau erreichen werde. "Der Digitalisierungsdrang und Schub in der Wirtschaft ist groß. Der kleine Mittelstand und auch die mittelgroßen Unternehmen, die brauchen mehr Cloud, die brauchen mehr Digitalisierung, um im Wettbewerb standhalten zu können. Und da sind wir natürlich der geeignete Partner, mit der Leistungsfähigkeit, das zu erbringen." Ionos ist bislang der weltweit größte Börsengang 2023, wie die Experten der Beratungsfirma EY ausrechneten. Das Jahr habe allerdings schwach begonnen. Seit Anfang Januar hätten 77 Unternehmen gerade einmal 2,55 Milliarden Dollar eingesammelt. Ionos sieht sich als Marktführer in Europa beim Webhosting für kleinere und mittlere Firmen. Der Löwenanteil der Einnahmen stammt aus Abonnements. Der Umsatz , der 2021 bei 1,1 Milliarden Euro lag sollte im vergangenen Jahr um 15 bis 18 Prozent steigen.

