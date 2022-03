STORY: Auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Berlin Tegel ist seit Sonntag ein Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Betrieb. In dem Zentrum sollen künftig möglichst alle Menschen registriert werden, die vor dem Krieg in der Ukraine Richtung Berlin geflohen sind. Die Geflüchteten sollten möglichst noch am Tag ihrer Ankunft, spätestens am nächsten Tag, in die Aufnahmeeinrichtungen der anderen Bundesländer verteilt werden. Insgesamt sollen hier bis zu 10.000 Menschen täglich versorgt werden. Projektleiter Detlef Cwojdzinski: „Ja, also wir haben hier in dem Hub selber eine Kapazität von bis zu 10.000 Personen geplant, aber das ist eine reine Plan-Zahl. Wir haben das so angelegt, dass es eben skalierbar ist. Wir können auch hochfahren, wenn es notwendig ist. Im Augenblick ist ja aber die Kapazität von 10.000 nicht erreicht. Und parallel dazu haben wir hier natürlich auch Unterbringungsmöglichkeiten für die, die in Berlin bleiben." Bis zu 2,600 Menschen, die dauerhaft in Berlin bleiben wollen, können für einen Zeitraum von ein bis drei Tagen in Tegel untergebracht werden. Entsprechende Unterkünfte wurden in den früheren Flughafenterminals A und B eingerichtet. Auch für die medizinische Erstversorgung sowie Kinderbetreuung ist gesorgt. Gearbeitet wird im Berliner Ankunftszentrum im 24-Stunden-Schichtbetrieb. Neben hauptamtlichen Helfern sind auch viele Freiwillige und auch Soldaten der Bundeswehr im Einsatz. Der Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten Sascha Langenbach zieht ein erstes, positives Fazit: „Was wir verspüren, ist ein großes Vertrauen, dass wir in Deutschland der richtige, starke Partner sind, der die Menschen jetzt aufnimmt, der sie betreut, versorgt. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Menschen, mit denen wir es hier zu tun haben, sehr, sehr dankbar sind und mit großem Respekt auf die angebotene Hilfe reagieren.” Von Berlin aus wird eine Weiterfahrt in andere Bundesländer organisiert, um die Menschen nach dem Königsteiner Schlüssel, wonach jedes Bundesland einen bestimmten Anteil der Geflüchteten aufnimmt, im gesamten Land zu verteilen.

