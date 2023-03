STORY: Valencia, Spanien Frühlingsfest am Mittelmeer Die "Fallas" werden rund um Valencia gefeiert Hauptattraktion sind haushohe Skulpturen aus Pappmaché Sie werden am letzten Tag des Festes feierlich entzündet Die satirischen Statuen stellen bekannte Persönlichkeiten dar Der Ursprung soll in heidnischen Festen zum Winterende liegen

