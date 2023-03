STORY: Wer konnte, den zog es am Samstag raus, um die frühlingshafte Wärme und hier und da auch ein paar Sonnenstrahlen zu genießen. Grünanlagen waren ein gefragter Anlaufpunkt, wie bei diesen Passanten in Aschaffenburg: "Ja, gerade jetzt, nach der langen Zeit, nach dem gefühlt langen Winter, ist es total schön, hier die ersten Sonnenstrahlen wirklich zu genießen. Und es ist richtig megawarm hier." "Wir sind begeistert durch das schöne Wetter heute. Die Leute, die hier auf dem Platz sind und leben und genießen. Und wir verbringen den Tag heute so mit dem Hund. Ein bisschen entspannt, relaxt, versuchen, ein bisschen rumzugehen und die Sonnenstrahlen einzufangen." In München gab es mancherorts bereits eine farbenfrohe Blütenpracht, die zum Verweilen und Bestaunen einlud. Das ganze bei angenehmen Temperaturen. “Temperaturen”, das ist dann auch das Stichwort für so manchen Spargelbauern, so wie hier in der Pfalz bei Roni Zürker in Dudenhofen. "Ja, wir haben am 10. März schon den ersten Spargel gestochen. Wir führen das zurück, dass wir im Februar sehr viel Sonne hatten. Und diese Sonne reichte für den ersten Austrieb vom Spargel. Die Felder sind mit drei Folien bedeckt, und so sind wir jetzt schon in der Lage, ausreichend Spargel zu ernten." Prognosen zur aktuellen Ernte möchte der Spargelbauer lieber nicht abgeben. Denn das hängt immer auch extrem vom Wetter ab. Aber klar ist bereits jetzt, dass zu Wochenbeginn auf der Nordhalbkugel der Erde der kalendarische Frühlingsbeginn ansteht. Am 20. März sind Tag und Nacht gleich lang.

