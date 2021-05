Das nennt man: Gutes Timing! Denn nach dem monatelangen coronabedingten Lockdown durften am Montag am Starnberger See Biergärten, Restaurants und Cafes wieder öffnen. Dazu gab es strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen von über 20 Grad. Eine, den Umständen entsprechende, perfekte Situation also. Entsprechend zufrieden zeigten sich die Leute: O-TON STEFANIE HARTL "Ja, bei diesem Wetter und jetzt, dass wir endlich wieder draußen sitzen dürfen, bringt natürlich ein sehr großes Lächeln ins Gesicht und wir sind sehr froh. Wir haben uns sehr gefreut, weil wir gar nicht dran gedacht haben heute, dass wir jetzt endlich draußen essen dürfen und nicht nur irgendwo ein Brötchen holen." O-TON FELIX WITTNER "Super, finde ich es. Also endlich mal wieder Sonnenschein, das man draußen sitzen kann und auch ein ganz tolle Sache für die Restaurantbetreiber, dass es wieder losgeht. Und für uns natürlich auch, jetzt waren wir da monatelang eingesperrt und jetzt dürfen wieder raus und Luft schnappen." O-TON CHRISTOPHER GRUNDAHL "Ja super, habe ich drauf gewartet. Es ist schon viel zu lange her, dass ich jetzt mal wieder draußen Bier trinken durfte in der Gastro und daher muss man ausnutzen. Wir sind jetzt direkt von Augsburg hierhergekommen und genießen das natürlich." Möglich wurde das in diesem Teil Bayerns, weil die 7-Tage-Inzidenz stabil unter dem Wert von 100 lag. Damit war Starnberg einer der 13 Landkreise, die am Montag wieder öffnen durften. Und die Hoffnung ist berechtigt, dass weitere bald folgen werden. Jedoch warnen Fachleute auch davor, dass man in der Euphorie der Öffnungen die Corona-Verhaltensregeln komplett vergisst. Denn noch sei die Corona-Pandemie nicht vollständig unter Kontrolle. Daher gelten Abstands- und Hygieneregeln auch weiterhin.

Mehr