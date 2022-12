STORY: Der Gründer und ehemalige Chef der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, hat einer Auslieferung aus den Bahamas an die USA zugestimmt. Das teilten zwei seiner Anwälte mit, die beide auf den Bahamas tätig sind. In den USA wird Bankman-Fried Betrug vorgeworfen. Stellungnahmen von Bankman-Frieds Vertretern in den USA sowie der US-Staatsanwaltschaft lagen zunächst nicht vor. FTX hatte am 11. November Gläubigerschutz beantragt, nachdem Kunden als Reaktion auf die heimliche Verschiebung von Einlagen im Volumen von zehn Milliarden Dollar massenhaft Gelder abgezogen hatten. Bankman-Fried trat am selben Tag als Chef zurück. Er hat sich bei Kunden entschuldigt, Betrugsvorwürfe jedoch zurückgewiesen. Der Zusammenbruch von FTX hat die Krypto-Welt erschüttert.

