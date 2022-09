STORY: Die Polizei in Kolumbien hat fünf Tonnen Kokain beschlagnahmt, die für Europa bestimmt waren. Das sagte ein Sprecher der Nationalpolizei am Donnerstag. Die Drogenpakete waren demnach bei Razzien in den Häfen von Barranquilla und Santa Marta gefunden und beschlagnahmt worden. Ein Teil des Kokains war in Containern mit Chemikalien versteckt. Andere Päckchen offenbar in Bananenkisten. Nach Erkenntnissen der Ermittler waren die Drogen für Abnehmer in Spanien und Belgien bestimmt.

