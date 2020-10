Bei einem Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge in Westfrankreich sind Behördenangaben zufolge am Sonntag fünf Menschen gestorben. Augenzeugen machten Fotos, auf denen die brennenden Trümmer am Straßenrand der Kleinstadt Loches zu sehen sind. Demnach sei ein Ultraleichtflugzeug mit zwei Personen in ein anderes Kleinflugzeug mit drei Touristen an Bord geflogen. Alle Beteiligten kamen ums Leben. Die Polizei hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Woher die Menschen kamen oder was die Ursache des Zusammenstoßes war, war zunächst unklar.

