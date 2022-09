STORY: "It appears to be a collision. With what, we don't know." Der Zusammenstoß mit einem bisher unbekannten Objekt hat in Neuseeland fünf Menschen das Leben gekostet. Das Fischerboot mit insgesamt 11 Personen an Bord war am Samstag vor der Küste von Kaikoura gekentert, wie örtliche Behörden mitteilten. Der Bürgermeister des Ortes hatte gegenüber lokalen Medien gemutmaßt, dass das Boot mit einem Wal zusammengestoßen sei. Die Polizei konnte zunächst allerdings nicht bestätigen, was die Ursache für das Kentern war. Taucher würden die Todesopfer derzeit bergen. Eine Laune der Natur, ist sich dieser Anwohner sicher. "Das sind die größten Tiere auf diesem Planeten. Wenn sie sie dir in die Quere kommen, oder sie sich erschrecken, dann kann alles passieren." Die sechs Überlebenden wurden in Krankenhäuser gebracht und sind inzwischen wieder entlassen worden.

