Deutschland debattiert über die Einführung von 3G-Regeln am Arbeitsplatz. Für die Bäckerei Traublinger im bayerischen Feldkirchen ist das nichts Neues, denn als Lebensmittelbetrieb hat die Bäckerei schon immer sehr hohe Gesundheits- und Hygienestandards. Der organisatorische Aufwand und die Dokumentationen forderten jedoch viel Zeit, sagt Geschäftsführer Heinrich Traublinger Jr. Denn Mitarbeiter ohne vollständigen Impfschutz werden hier unter Aufsicht getestet. "Natürlich, der Test dauert vielleicht zwei, drei Minuten, aber den musst Du für jeden Mitarbeiter machen, das musst Du zweimal machen in der Woche, dann musst Du diese beschriften, mit Namen, mit Datum, Du musst sie zwei Wochen aufheben diese Tests. Und das musst Du immer, immer wiederholen, das Ganze. Ja, es ist kostenintensiv, es ist zeitintensiv und die Kosten, die trägt leider der Arbeitgeber." Die Impfquote im Unternehmen sei zwar hoch, aber nicht jeder sei bereit, sich immunisieren zu lassen. "Diese Mitarbeiter haben wir auch. Man kann niemanden dazu zwingen, dass er sich impfen lässt. Mit diesen Mitarbeitern werden sicherlich immer mal wieder Gespräche geführt, ob sie bereit wären, sich impfen zu lassen, aber wenn er sagt, er möchte nicht, dann will er nicht. Müssen wir leider akzeptieren. Das ist so." Als Privatmann aber habe er eine klare Haltung, so Traublinger. "Das sage ich nicht als Verbandsvertreter, das sage ich Ihnen als Heinrich Traublinger: Hier sollte sich vielleicht die Politik sagen, ich habe mich geirrt. Eine Impfpflicht wäre notwendig, wäre der richtig Weg. Ich persönlich würde es befürworten." Doch die Impfpflicht, nein, es gibt sie nicht, auch nicht im Freistaat Bayern. Dort hat man in dieser Woche den Katastrophenfall ausgerufen, um den steigenden Infektionszahlen besser entgegentreten zu können. Ministerpräsident Söder forderte am Donnerstag neue Maßnahmen vom Bund, darunter die 2G-Regelung für ganz Deutschland.

