Wie in vielen Ländern Europas ist in Belgien das Tragen einer Schutzmaske für Mund und Nase an manchen öffentlichen Orten mittlerweile Pflicht. Für Menschen mit Einschränkungen der Hörfähigkeit kann das aber zum Problem werden. Viele Gehörlose sind auf das Lippenlesen angewiesen. Die Lippen werden jetzt aber oft von einer Maske verdeckt. Ein Eis bestellen - selbst das kann schwierig sein. Die Erfahrung hat auch Celine Rettmann gemacht. "In der aktuellen Situation, mit dem Coronavirus, gibt es z.B. bei der Post oder in der Apotheke Verkäufer, die Masken haben. Das schafft Barrieren für gehörlose Menschen. Mehr Leute sollten transparente Masken tragen, um Barrieren für Gehörlose abzubauen." Doch die transparenten Masken sind gar nicht so einfach zu bekommen. An einer Sonderschule in Brüssel nehmen Lehrer die Sache nun selbst in die Hand. Sie nähen Masken mit einem Plastikfenster. Den Mund zu sehen, das kann besonders für Kinder mit Autismus wichtig sein. Die Sonderpädagogin, Wendy Schellemans: "Unsere Kinder müssen mit ihrem ganzen Gesicht kommunizieren. Nicht nur mit den Händen. Es geht um die Emotionen bei der Kommunikation. Wenn wir diese Masken hier tragen, können die Kinder alles sehen, was wir ihnen sagen - sogar unsere Emotionen, die Art, wie wir unsere Lippen bewegen, unser ganzes Gesicht, und sie brauchen es, um uns zu verstehen." Die Herstellung der Masken in der Schule ist allerdings recht aufwendig. Pro Stück dauert es im Schnitt etwa 30 Minuten. Eine doppelte Lage Baumwollstoff, Bänder und Plastikfolie sind nötig. Inzwischen gibt es auch Anleitungen für Masken mit Fenster zum Nachmachen im Internet.