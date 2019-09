Bei der Eröffnung des Bauhaus Museum in Dessau sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, man könne auch heute noch von den Ideen der "Bauhäusler" lernen: "Und genau diese Fragen von damals, die sind ja auch unsere Fragen. Wie sollen wir als Gesellschaft zusammenleben, welche Wohnformen passen zu unseren Bedürfnissen, wie bringen wir sozialen und bezahlbaren Wohnbau voran, (SCHNITT) und heute fragen wir uns auch, wie viel Nachhaltigkeit und wie viel Naturschutz muss natürlich in der Bauweise sein. (SCHNITT) Dieses Design und das, was man da sehen konnte, war immer sozusagen ein Leuchtturm in der Vielzahl von Geschmacklosigkeiten, mit denen wir ja in der DDR doch umgeben waren. (SCHNITT) Meine Damen und Herren, 1926 schon schrieb das 'Berliner Tageblatt' über das Bauhausgebäude in Dessau - ich zitiere: 'Dieses Haus muss man gesehen haben.' Ich finde, dass man das auch über das neue Bauhaus-Museum sagen kann mit dem lichten Foyer und der Blackbox." Das Bauhaus selbst wurde 1919 von Walter Gropius in Weimar als Kunstgewerbeschule gegründet, später zog sie nach Dessau um und etablierte sich ab 1926 im Gebäude des Bauhauses in Dessau. Der Bauhaus-Gedanke bestand darin, Kunst und Handwerk zusammenzuführen, den Zweck von Alltagsgegenständen in den Fokus zu setzen.