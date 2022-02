Autos in Flammen und überall Trümmer am Dienstagabend in der bayerischen Stadt Fürth. Ein Lastwagenfahrer hatte hier mit seinem tonnenschweren Fahrzeug eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Dutzende Autos wurden dabei gerammt und in Trümmerhaufen verwandelt. Auch eine Hausfassade fing Feuer. Das Gebäude soll vorübergehend nicht bewohnbar sein. Nach ersten Angaben soll es drei Verletzte gegeben haben, darunter der LKW-Fahrer. Mehr als 30 Autos wurden zum Teil schwer beschädigt. Anwohner berichten: "Ich war gerade oben und habe Fernsehen geschaut. Und da hörte ich da einen unheimlichen Knall und gleich eine Feuersäule. Und bin dann gleich runter gestürmt und habe gesehen, dass da ein LKW die ganzen Autos da zusammengeschoben hat. Und da unten zum Stehen gekommen ist." "Betroffen. Es sieht aus wie ein Schlachtfeld, wie nach einem Krieg. Also wenn man bedenkt, dass das ein alkoholisierter Mensch anrichten kann. Das ist natürlich schon krass, ja. Also, wie gesagt, es hätte noch schlimmer ausgehen können. Ich bin wirklich froh, dass niemand wirklich stark verletzt ist. Oder schwerverletzt. Oder gestorben ist." Der 50-jährige Fahrer des LKW wurde festgenommen. Er soll bei seiner Horror-Fahrt laut Polizei betrunken gewesen sein. Das habe eine entsprechende Untersuchung ergeben, hieß es. Ersten Angaben zufolge war er zunächst bei Rot über eine Kreuzung gefahren und mit einem Auto zusammengestoßen. Anschließend sei er weitergefahren und habe sogar beschleunigt. Auf seiner Fahrt rammte er mehrere Autos, bevor sein LKW zum Stehen kam. Ein Polizeisprecher sagte, ein derartiges Verwüstunsszenario habe er noch nie erlebt.

