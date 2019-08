Alarm in diesem Einkaufszentrum in Duisburg. Eine herrenlose Tasche hatte hier am Montagabend einen Großeinsatz ausgelöst, Hunderte Menschen mussten das Einkaufszentrum verlassen. Es wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. Spezialkräfte beschossen die Tasche mit einem starken Wasserstrahl, zu einer Explosion ist es laut Polizei aber nicht gekommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tasche absichtlich abgestellt wurde. Man habe die Situation sehr ernst genommen, sagt Ulrich Faßbender, Sprecher der Polizei Essen. "Es war eine Tasche, wo verdächtig Drähte rausragten. Man konnte also den Eindruck gewinnen, hier hat jemand eine Bombe platziert. Und deshalb sind wir auch so umsichtig und zügig da rangegangen an die Lage. Es sah im ersten Moment schon sehr brisant aus." Gefährlich sei sie Tasche höchstwahrscheinlich aber nicht gewesen, sagte Faßbender: "Also erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich nicht um eine scharfe Bombe, sondern möglicherweise um eine Attrappe handelt." Wer die mögliche Attrappe in dem Einkaufszentrum deponiert hat, muss noch ermittelt werden. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde ein Verdächtiger in den Niederlanden festgenommen. Ob der Mann tatsächlich mit dem Abstellen der Tasche in dem Einkaufszentrum zu tun habe, werde noch geprüft, hieß es.