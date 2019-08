Die US-Börsen haben am Mittwoch Tief im Minus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 3,05 Prozent tiefer bei 25.479 Punkten. Aus Furcht vor einem weltweiten Konjunkturabschwung flohen die Anleger aus US-Aktien. Dort stieg die Rendite der kurzfristigen über die der langfristigen Anleihen. Zum ersten Mal seit der jüngsten Finanzkrise. Dies gilt an der Börse als Signal für eine drohende Rezession. Auch das deutsche Aktienbarometer Dax hatte am Mittwoch mit dem niedrigsten Schlusskurs seit viereinhalb Monaten geschlossen. Nach leichten Anfangsgewinnen am Donnerstag drehte der deutsche Leitindex erneut ins Minus. Die Börsenstimmung sei weltweit am Boden, sagte Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank. Schuld daran sei auch US-Präsident Donald Trump: "Die Handelspolitik der USA und damit von US-Präsident Donald Trump hat jetzt mittlerweile Wirkung gezeigt. Nicht so, wie er sich das erhofft hat, sondern vielmehr ins Negative hinein, dass die Wirtschaft, wirklich in Zahlen gemessen, deutliche einbricht. Nicht nur die Weltwirtschaft als Ganzes, sondern auch in Amerika gibt es deutliche Rezessionsängste. Und die zeigen letztendlich, dass der Handelskrieg keinem nützt, sondern nur allen schadet." Neben den Konjunkturängsten und dem Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es weitere Themen, die die Börsen belasten: Die Regierungskrise in Italien, die Situation und Hongkong und das Drama um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.