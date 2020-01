Die steigenden Zahlen der Todesopfer und Infizierten sowie die Ausbreitung des Virus außerhalb Chinas hat am Dienstag auf die Stimmung der asiatischen Anleger gedrückt. Die wirtschaftlichen Folgen sind noch nicht absehbar. Analysten sehen die Reise- und Tourismusbranche zusammen mit dem Einzelhandel als die am stärksten betroffenen Sektoren. Die Virus-Welle würde hingegen Titel im Gesundheitswesen und bei Online-Shops begünstigen. Der japanische Nikkei-Index lag am Dienstag zeitweise ein knappes Prozent im Minus. Auch andere asiatische Börsen starteten schwach. In China lagen die Märkte zeitweise etwa drei Prozent im Minus.