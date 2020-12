Seit Sonntagnacht dürfen Flüge aus Großbritannien nicht mehr in Deutschland und zahlreichen anderen Staaten landen. Eine in Großbritannien festgestellte, neue Corona-Variante hat die Furcht vor einer noch schnelleren Verbreitung des Virus geschürt. Die Virus-Mutation ist nach britischen Behördenangaben bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und breitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus. Das mutierte Virus wurde bereits im September entdeckt. Noch ist aber unklar, wie es sich auf die Pandemie auswirkt. Ein schwerer Krankheitsverlauf wurde nicht beobachtet. Aus Sorge vor einer mutierten Form des Coronavirus sind 64 Passagiere aus London auf dem Flughafen Hannover bei der Einreise gestoppt worden. Eine Person wurde positiv auf Corona getestet. Unklar war aber noch, ob es sich bei um die neue Variante des Virus handelt. Regionspräsident Hauke Jagau: "Die Ergebnisse waren insgesamt beruhigend insofern, dass wir nur einen positiv getesteten Fall hatten, alle anderen waren negativ. Die, die negativ getestet sind, konnten dann ihre Reise weiter fortsetzen. Vielleicht für Sie zur Erinnerung, dass sie sich automatisch in Quarantäne begeben müssen. Und dann, so wäre es jetzt schon nach der allgemein geltenden Regel, nach fünf Tagen, wie es so schön heißt, sich freitesten können." Auch an anderen Orten wurden Reisende aus Großbritannien positiv auf das Coronavirus getestet. Den Landeverboten für Flieger von der Insel schlossen sich am Montag zahlreiche andere europäische Staaten an. Frankreich schränkte zudem den Lkw-Verkehr ein, was die Briten mitten in der heißen Phase der Brexit-Verhandlungen kurz vor Ablauf der Übergangsfrist traf. Auf EU-Ebene wurde versucht, dass Vorgehen zu koordinieren, um Einreisen über Drittländer zu unterbinden.

