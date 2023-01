STORY: Die Fans des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München hatten am Donnerstag noch einmal die Möglichkeit, ihre Stars beim Training in München zu beobachten. Schon am Freitag geht es für Müller und Co. zurück an den Schauplatz der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann reisen die Bayern zum Trainingslager nach Katar. Möglicherweise werden dann bei so manchem Nationalspieler eher etwas unangenehme Erinnerungen wach. Doch beim FC Bayern ist weiterhin alles möglich. Erster Platz in der Bundesliga - und auch im DFB-Pokal und in der Champions-League ist das Team von Julian Nagelsmann noch dabei. Die Fans sind optimistisch: "Also ich glaube, dass der Anfang bestimmt nicht leicht wird, von der WM her und dass da schon ein paar nicht so fit sind. Deshalb sind die Vereine, die keine Nationalspieler haben, für mich schon im Vorteil. Aber es wird auf alle Fälle werden. Also, ich glaube, dass wir in der Mitte der Rückrunde voll loslegen und dass Bayern natürlich Deutscher Meister wird." "Ich sehe es positiv. Ich glaube, die fangen sich nach dem WM-Debakel teilweise. Ich gehe davon aus, dass sie Deutscher Meister werden können. Und Champions League ist auch immer tagesformabhängig." "Losgehen wird schwierig, denke ich mal. Weil das schwere Auswärstspiel in Leizpzig gleich ansteht. Aber ich sehe da erst einmal keine Probleme. Wenn da keine Verletzten dazu kommen und der Kader voll mitzieht, dann sehe ich da keine Probleme, dass die Ziele in Gefahr geraten." Nach einem Testspiel gegen Red Bull Salzburg Mitte des Monats geht es am 20. Januar für die Bayern um wichtige Zähler im Kampf um die elfte Meisterschaft in Folge. Dann muss das Team von Julian Nagelsmann beim Tabellendritten RB Leipzig antreten. Ein echtes Spitzenspiel also.

