In der Nacht zum Montag brach im Senegal der Jubel aus. Zuvor hatte die Fußballmannschaft des Landes zum ersten Mal den Afrika-Cup gewonnen. In einem dramatischen Elfmeterschießen setzten sich die Westafrikaner gegen Rekordsieger Ägypten durch. In Senegals Hauptstadt Dakar waren die Straßen voller Menschen. Sie tanzten auf den Straßen, Feuerwerkskörper wurden gezündet. Auch in der französischen Hauptstadt Paris waren die Fußballfans aus dem Senegal nicht zu übersehen. Dort versammelten sie sich vor dem Arc de Triomphe und feierten lautstark. "Wir sind sehr glücklich, das schwöre ich Ihnen. Wir haben seit Jahren darauf gewartet. Jetzt danken wir Gott. Er hat uns den Pokal geschenkt und wir werden entsprechend feiern. Das war's. Ehrlich gesagt, wir sind wirklich glücklich, weil es das erste Mal in unserer Geschichte ist. Wir sind so glücklich. Ich habe nichts zu sagen. Mein Kopf tut weh, ich bin so glücklich." "Dieses Jahr haben wir gewonnen. Und ehrlich gesagt, herzlichen Glückwunsch an den Senegal. Wir sind stolz auf sie, wir sind so glücklich, dass wir es gar nicht in Worte fassen können." Der Sieg am Sonntag über Ägypten war eine Genugtuung für die nicht gerade erfolgsverwöhnten Fans aus dem Senegal. Bei den bisherigen Finalteilnahmen beim Afrika Cup hatte das Land immer den Kürzeren gezogen.

