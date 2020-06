Die deutsche Fußball-Bundesliga muss in den nächsten vier Jahren bei den Einnahmen aus der Vergabe der Fernseh-Übertragungsrechte leichte Abstriche machen. Die Sender und Streaming-Anbieter zahlen an die 36 Vereine der Deutsche Fußball-Liga, DFL, für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 insgesamt 4,4 Milliarden Euro, wie DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag in Frankfurt sagte. Er unterstrich dabei den Aspekt, dass das Verhandlungsergebnis vor allem auch eine längerfristige Planungssicherheit gäbe: "Ich glaube, das Ergebnis ist in diesen Zeiten, aber auch außerhalb dieser Zeiten ein sehr gutes, gibt der Liga Planungssicherheit bis 2025, und da lege ich mich jetzt mal fest. Das wird auch im Vergleich zu den anderen Top-Ligen in Europa, die in den nächsten ein oder zwei Jahren ihre nationalen Rechtevergabe vollziehen werden, wird sich dieses Ergebnis mehr als sehen lassen können." Allerdings liegt der Betrag, der gezahlt wird, auch rund fünf Prozent unter dem der laufenden Rechteperiode, für die die Sender insgesamt 4,64 Milliarden Euro geboten hatten. Die wichtigsten Live-Rechtepakete gehen an den Pay-TV-Sender Sky, der künftig nur noch die Spiele am Samstag und am Dienstag/Mittwoch überträgt, und an die Streaming-Platttform DAZN, die sich die Übertragungsrechte an Freitagen und Sonntagen sicherte. Sendungen wie die ARD Sportschau und das ZDF Sportstudio bleiben mit den bekannten Spiel-Zusammenfassungen der Bundesliga erhalten. Neu hinzugekommen ist hingegen der Privatsender Sat. 1, der überraschend ein Live-Rechtepaket erworben hat und pro Saison neun Spiele im Free-TV zeigen wird.