STORY: Ein Hauch von Normalität und Hoffnung weht durch das Stadion von Kiew. Sechs Monate nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat die nationale Fußball-Liga ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die vergangene Saison hatte wegen des Kriegsausbruchs am 24. Februar vorzeitig beendet werden müssen. Zum Eröffnungsspiel trafen sich am Dienstag Schachtar Donezk und Metalist 1925 Charkiw. Der Zeitpunkt war bewusst gewählt, am Mittwoch feiert die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor 31 Jahren. Die US-Botschaft in Kiew hat zum Jahrestag vor möglichen russischen Militärschlägen gegen die Ukraine gewarnt. Öffentliche Feiern haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt abgesagt. Das Fußballmatch im Olympiastadion fand vor leeren Rängen statt. Unterbrechungen durch Luftalarm, der immer noch zum Alltag für die Menschen in Kiew gehört, gab es nicht. Am Ende trennten sich Donezk und Charkiw mit einem 0:0 Unentschieden.

Mehr