Abflug nach London. Die deutsche Fußballnationalmannschaft machte sich am Montagnachmittag auf den Weg zum EM-Achtelfinalspiel. Im Wembley-Stadion trifft das Team von Jogi Löw am Dienstagabend auf England. Ein Duell, das es in sich hat. Verbunden mit vielen Erinnerungen, Emotionen und dramatischen Momenten. Das letzte Training der Deutschen fand aber nicht in Wembley, sondern im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach statt. Löw hätte zwar nach eigener Aussage gerne im Stadion in London trainiert, das grüne Licht der UEFA dafür soll laut DFB aber zu spät gekommen sein. Ilkay Gündogan und Antony Rüdiger, die zuletzt angeschlagen eine Pause einlegen mussten, waren beim Abschlusstraining dabei. Damit sind beide für das Spiel gegen England wohl einsatzbereit. Löw ließ die Feldspieler in zwei Gruppen abwechselnd Passübungen bzw. Stabilisierungsübungen machen. Im Vorfeld der Partie wurde spekuliert, dass Thomas Müller nach überstandenen Knieproblemen für Leroy Sane in die Mannschaft rücken könnten. Auch möglich, dass Leon Goretzka für Ilkay Gündogan in die Startelf rücken könnte. Laut Löw ist die DFB-Elf vor dem Spiel gegen England bis in die Haarspitzen motiviert. Die Mannschaft freue sich auf das Spiel, so Löw. Die Mehrheit der Zuschauer im Wembley Stadion wird am Dienstag für England jubeln. Wegen der Corona-Situation in Großbritannien dürfen nur auf der Insel wohnende Deutsche vor Ort sein. Der DFB rechnet damit, dass das rund 2000 sein werden.

