Die Stimmung bei der deutschen Fußballnationalmannschaft vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande am Freitag in Hamburg sei "verdammt gut", so Orginalton Bundestrainer Joachim Löw. Seine jungen Spieler hätten richtig Bock. Was die Mannschaftsaufstellung angeht, wird Löw aber im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen die Niederlande im März, im Hinspiel in Amsterdam, einiges verändern müssen. Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger und Leroy Sané sind in Hamburg nicht dabei, Leon Goretzka musste verletzt abreisen. In der Offensive sind Serge Gnabry und Marco Reus gesetzt. Daneben können sich Timo Werner und Julian Brandt Hoffnung auf einen Einsatz machen. Gegen die Niederlande erwartet Löw ein Spiel auf Augenhöhe: "Grundsätzlich gilt zu sagen, Holland hat sich stark verbessert, fußballerisch extrem verbessert. Gefährliche, schnelle Spieler. Die spielen ein ganz anderen Fußball als noch vor vier oder fünf Jahren." Die vergangenen drei Spiele der beiden Teams verliefen wechselhaft. In der Nations League gab es für die Deutschen eine deutliche Niederlage und ein Unentschieden. Zum Auftakt der EM-Qualifikation einen knappen Sieg. Was diesen Wettbewerb angeht, sind die Niederlande schon etwas unter Druck. Nicht unbedingt ein Vorteil für Deutschland, meint Toni Kroos: "Klar muss man sagen, dass, wie ich gesagt habe, Holland dadurch vielleicht etwas mehr unter Druck ist, durch unseren Sieg dort im März, was normal ist. Aber inwieweit das positiv oder negativ für uns ist, das kann ich jetzt schwer beantworten. Weil ich ja nicht weiß, wie Holland damit umgeht." In ihren öffentlichen Äußerungen zeigten sich die Niederländer durchaus selbstbewusst. Man wolle versuchen, den Deutschen nicht zu viel Raum zu geben, sagte Bonds-Coach Ronald Koeman. Und Abwehrstar und Mannschaftskapitän Vergil Van Dijk fügte hinzu, man wolle versuchen, dem DFB-Team weh zu tun.