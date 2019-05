Englische Fußballfans haben keinen guten Ruf. Davon geht zumindest die Englische Fußball Vereinigung FA aus, die eine Kampagne mit dem Namen "Sei kein Idiot" gestartet hat. In der ersten Juni Woche findet das Finale der Nations League in Portugal statt. Mit dem Clip sollen die Rund 18 000 erwarteten Fans daran erinnert werden, sich im Ausland nicht zu blamieren, wie es in jüngster Vergangenheit bereits häufiger vorgekommen ist. Zwar sind Zwischenfälle im Laufe der letzten Jahre weniger geworden, doch auch in den letzten fünf Jahren sind englische Mitglieder des Fan-Reisevereins suspendiert worden - meist im Zusammenhang mit erhöhtem Alkoholkonsum. Wenn England am 6. Juni gegen die Niederlande spielt, soll das anders aussehen, so die Hoffnung der Football Association. "Du würdest dich normalerweise nicht so verhalten, warum dann beim Fußball?", fragt das Video seine Zuschauer, und Gareth Southgate, Trainer der englischen Nationalmannschaft, wendet sich direkt an die Fußballfans: "Ihr seid Teil des Teams, macht unser Land stolz."