STORY: Der G20-Gipfel in Indonesien hat sich auf eine überraschend deutliche Kritik am russischen Angriff auf die Ukraine geeinigt und sich für einen freien Welthandel ausgesprochen. In einer am Mittwoch einstimmig gebilligten Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wird zudem die Sorge wegen einer hohen Verschuldung vieler Staaten und der hohen Inflation betont. Sie enthält auch den Appell, die Weltwirtschaft wieder zu stärken. Der zweite Tag des Gipfeltreffens auf Bali war von dem Einschlag einer Rakete im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine überschattet worden. Nach diplomatischem Ringen wurde die Gipfel-Erklärung verabschiedet, in der Russlands Krieg gegen die Ukraine mit deutlichen Worten kritisiert wird. Darin heißt es unter anderem, dass die meisten Mitglieder den Krieg in der Ukraine auf das Schärfste verurteilen würden und sie betonten, dass der Krieg unermessliches menschliches Leid verursachen würde sowie bestehende Schwachstellen in der Weltwirtschaft verschärfe. In dem Text wird darauf verwiesen, dass der Krieg das weltweite Wachstum einschränke, die Inflation antreibe, die Versorgungsketten unterbreche, die Energie- und Ernährungsunsicherheit verstärke und die Risiken für die Finanzstabilität erhöhe. Eine Einigung mit Russland und China wurde möglich, weil die Erklärung auch den Hinweis enthält, dass es "andere Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen der Situation und der Sanktionen" in der Ukraine gibt.

