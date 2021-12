Die G7-Staaten sind nach den Worten der neuen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock einig beim weiteren Vorgehen in der Ukraine-Krise, dem Konlifkt um das iranische Atomprogramm und im Umgang mit China. Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten hätten sich in all diesen Fragen auf "ein klares Statement" verständigt, sagte Baerbock am Samstag beim zweitägigen Treffen in Liverpool. Wenn russische Truppen die Grenze zur Ukraine überschreiten würden, würde das enorme politische und wirtschaftliche Konsequenzen haben. Zugleich betonte die Grünen-Politikerin, es sollten alle Maßnahmen ergriffen werden, um zum Dialog mit Russland zurückzukehren. Der G7 gehören neben Deutschland die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan an. Zum 1. Januar wird Deutschland die Präsidentschaft der G7 von Großbritannien übernehmen. Baerbock stellte ihren Kollegen in Liverpool nach eigenen Worten die Schwerpunkte dafür vor. Ein Kernthema sei die enge Verknüpfung von Klimakrise und Sicherheitspolitik.

