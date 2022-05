STORY: G7 treffen in Bonn und hier in Königswinter. Die Finanzminister und Notenbankchefs der sieben zu Gründungszeiten führenden Industrienationen beraten noch bis Freitag in über die Finanzierung der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land benötigt in etwa 15 Milliarden Euro, um in den nächsten drei Monaten liquide zu bleiben. Es wird erwartet, dass die USA rund die Hälfte der Summe beisteuern. US-Finanzministerin Janet Yellen hat aber auch die EU sowie die G7-Partner Japan, Kanada und Großbritannien aufgerufen, mehr zu tun. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP gab an, auch der ukrainische Finanzminister werde zugeschaltet. Mit Blick auf die internationale Zusammenarbeit zeigte er sich optimistisch: "Ich darf eines feststellen: Putin wird seine Kriegsziele in der Ukraine nicht erreichen. Eines aber hat er bereits erreicht: Die internationale Kooperation und die Bereitschaft zu globaler Partnerschaft, die ist so groß wie kaum jemals zuvor. Und das ist ein Grund zur Zuversicht, dass wir auch andere globale Herausforderungen, wie etwa den Klimawandel, die digitale Transformation und die Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung gemeinsam miteinander bewältigen können." Deutschland will als G7-Gastgeber Regierungskreisen zufolge sein Engagement ausweiten. Zahlen werden spätestens am Freitag erwartet. Die Ukraine hofft, dass die Gelder überwiegend als Zuschüsse gewährt werden, die anders als Kredite nicht zurückgezahlt werden müssten. Die EU-Kommission hat am Mittwoch bereits bis zu neun Milliarden Euro an kurzfristigen Hilfen angekündigt - in Form von langlaufenden und günstigen Krediten.

