Die Gruppe der Sieben ist kurz davor, eine weltweite Digitalsteuer zu verabschieden, um das Steuer-Dumping der Internet-Riesen langfristig abzuschaffen. Nach Einschätzung von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire wäre Steuerreform in greifbarer Nähe. "Wir sind nur einen Millimeter von einer historischen Einigung entfernt", sagte er am Freitag am Rande des G7-Finanzministertreffens in London zur BBC. Allerdings sind wichtige Details weiterhin ungeklärt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von sehr erfolgreichen Verhandlungen. Er sei zuversichtlich, dass es spätestens am Samstag eine Verständigung geben werde, die die Welt ändern könne. Allerdings müsste jede Absprache unter den Industriestaaten danach im größeren Kreis noch bestehen - etwa bei G20 mit den wichtigsten Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien. Dabei dürfte das G20-Treffen im Juli in Venedig entscheidend werden. Bei den zähen Verhandlungen über eine Steuerreform hatte es in den vergangenen Jahren keinen Durchbruch gegeben. Profiteure sind multinationale Konzerne, darunter viele Internet-Riesen wie Google, Facebook und Amazon. Sie zahlen dank geschickter Gewinnverlagerungen vergleichsweise wenig Steuern - und meist auch nicht dort, wo sie ihre Umsätze machen.

