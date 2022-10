STORY: Russland hat seinen Beschuss auf Ziele in der Ukraine auch am Dienstag fortgesetzt. Diese vom staatlichen Katastrophenschutz veröffentlichten Bilder sollen die Folgen eines Raketenangriffs in der Stadt Saporischschja zeigen. Die angegebene Ortsmarke konnte von der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt werden. Der Gouverneur der Region Saporischschja sprach von zwölf Raketen, die den öffentlichen Raum getroffen hätten. Auf dem Gelände eines Autohändlers sei ein Mensch dabei getötet worden. Russland sprach hingegen von Angriffen auf die ukrainische Energie- und Militärinfrastruktur, die man mit Langstreckenraketen fortsetze. Teile der Ukraine waren ohne Stromversorgung. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kritisierte unterdessen die Zusage der USA, der Ukraine moderne Luftabwehrsysteme zu liefern. Dies verlängere nur den Konflikt und werde der Ukraine noch mehr Schmerzen zufügen, so Peskow. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warf den USA vor, de facto seit langem in den Ukrainekrieg involviert zu sein. "Dieser Krieg wird von den Angelsachsen kontrolliert", sagt er im russischen Staatsfernsehen. US-Beamte hätten gesagt, die Vereinigten Staaten seien für Gespräche offen, Russland habe sich jedoch geweigert. "Das ist eine Lüge", sagt Lawrow. "Wir haben keine seriösen Kontaktangebote erhalten." Die G7-Staaten drohten Russland am Dienstag mit gravierenden Konsequenzen, falls die Regierung in Moskau Atomwaffen in der Ukraine einsetzen sollte. An der Videoschalte nahm auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil. Dieser forderte von den G7-Staaten erneut Luftabwehrwaffen sowie einen starken Preisdeckel auf russische Öl- und Erdgasexporte. Damit solle verhindert werden, dass Russland Gewinne einstreiche, teilte Selenskyj nach dem Treffen auf Telegram mit. Gespräche mit Putin schloss er aus. Verhandlungen seien nur mit einem anderen russischen Staatschef oder in einer anderen Konstellation möglich.

