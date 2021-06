Touchdown für die Air Force One in Großbritannien. Joe Biden war einer der ersten Regierungschefs, der zum G7-Gipfel ins britische Cornwall anreiste. Für ihn ist die Auslandsreise eine Premiere als US-Präsident. Die Sicherheit rund um den am Freitag beginnenden dreitägigen Gipfel der sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten ist wie immer hoch. Im englischen Badeort Carbis Bay und der nahegelegenen Stadt St. Ives sperrte die Polizei Straßen und Küstenwege ab - sehr zum Ärger vieler Anwohner. Der Tourismus war hier gerade erst wieder angelaufen. Die Einbußen beschränken sich dabei nicht nur auf die Küstenorte, auch Ausflüge aufs Meer werden beeinträchtigt sein. Der G7-Gipfel ist das erste persönliche Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrieländer seit fast zwei Jahren. Zu den Themen dürften so auch eine Stützung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie, sowie die Versorgung der Welt mit Impfstoffen zählen. Auch ehrgeizigere Ziele bei der Reduzierung von Treibhausgasen dürften eine Rolle spielen. Dem G7-Gipfel von Freitag bis Sonntag folgen am Montag in Brüssel dann der Nato-Gipfel und der EU-USA-Gipfel.

