STORY: In Köln hat am Mittwoch die weltgrößte Videospielmesse Gamescom ihre Pforten geöffnet. Zunächst noch für Fachbesucher, ab Donnerstag dann wieder für alle. Die Freude in den Hallen am Rhein dürfte dann wieder groß sein, denn nach zwei Jahren mit rein digitalen Veranstaltungen unter Corona, findet die Spielemesse nun erstmalig wieder in Präsenz statt. Zur Pandemie hat die Branche ein ambivalentes Verhältnis. Seit Beginn der ersten Corona-Beschränkungen erlebte die Computerspielindustrie einen erheblichen Aufschwung, viele Menschen vertrieben sich im Lockdown mit digitalen Angeboten die Zeit. Dieser Höhenflug könnte sich leicht abschwächen, erklärt der Geschäftsführer des Verbands der deutschen Gamesbranche (game), Felix Falk. "Und jetzt, langsam sehen wir allerdings auch ein paar negative Folgen der Pandemie für die Gamesbranche, weil zum Beispiel es Lieferschwierigkeiten gibt bei den Konsolen, die viel stärker nachgefragt werden, als dass sie geliefert werden können, weil sich ein paar Spiele verzögern. Und das sind ein paar negative Folgen, die aber für die rosige Zukunft der Gamesbranche gar keinen Abbruch tun. Da erwartet uns doch viel in den nächsten Jahren." Die Präsenz der Aussteller kommt zwar noch nicht wieder an gewohnte Ausmaße heran. Die ersten Besucher zumindest zeigten sich aber zuversichtlich. O-TON SANTANA, COSPLAYERIN "Und ja, es fühlt sich irgendwie so an, als wäre da einfach so ein schwarzes Loch dazwischen gewesen. Aber jetzt sind wir wieder da und es geht einfach weiter. Jetzt knüpfen wir einfach an und ich freue mich, hier zu sein." O-TON ROBIN ALP TONGUC "Da es mein erstes Mal wirklich hier ist, muss ich sagen: Ich bin A erstens erstaunt, B ich finde es einfach klasse. Also, ich habe jetzt schon auch so meine ersten Sachen gewonnen und es ist halt einfach geil hier." Das Leitthema der diesjährigen Messe lautet "Games: das Herz der Popkultur." Längst hat die Branche die Umsätze aller anderen Unterhaltungssparten überholt. Zu den Trends zählen in diesem Jahr Mobile Gaming und gesundheitsfördernde Spiele.

