Gänsebraten, Gastfreundschaft und Gemütlichkeit für diejenigen, die das sonst im Berliner Alltag kaum erfahren - das gab es auch in diesem Jahr wieder auf Frank Zanders Weihnachtsfeier für Bedürftige. Über 3.000 Besucher kamen als Gäste des Entertainers und seiner Familie am Freitag ins Berlin-Neuköllner Hotel Estrel - das die Räume zur Verfügung stellt und damit auch zu den Hauptsponsoren der Veranstaltung zählt. Frank Zander sagte zur 25. Auflage: O-Ton:("Wenn ich so Tränen sehe, dann haut es mich auch ein bisschen um. Dann muss ich immer - ich gebe es zu - einen kleinen Wodka trinken. Weil, das ist emotional dermaßen - hoch.") Zahlreiche bedürftige Gäste zeigten sich wieder erfreut: O-Ton: "Ich finde das schon cool, was der macht. Manchmal kommen mir schon die Tränen, wenn der das so macht. Ich habe letzte Woche gesehen, wenn er von Mai bis Dezember das alles organisiert. Das ist schon cool." O-Ton: "Ich habe ja so was nicht mehr. Ich habe keine Oma und keinen Opa mehr oder so. Ich würde jetzt sagen, dass er ein großes Herz hat für die ganzen Leute, das alles auf die Beine zu stellen in all den Jahren und die Leute auch zu begleiten." Auch Prominente wie Franziska Giffey, Renate Künast, Gregor Gysi und Wolfgang Lippert waren wieder am Start, als Kellner für einen besonderen Abend: O-Ton: "Und das riecht!" O-Ton: "Für mich ist das wirklich ein festes Ritual, weil Weihnachten hier zu sein und die Menschen zu treffen und noch mal alle drücken und zu schauen, wie es dem einen oder anderen geht. Und jedes Mal ziehe ich den Hut immer wieder vor Frank Zander und vor seinen Freunden, vor der Familie, die das immer wieder organisiert." O-Ton: "Wenn man so viel besser lebt als andere Menschen, muss man denen gelegentlich begegnen, sonst vergisst man das und verallgemeinert die eigene Welt, was völlig falsch und unzulässig ist." Dutzende Helfer und Sponsoren arbeiteten seit Wochen daran, den Gästen des Festes der Bedürftigen einen unvergesslichen Tag mit Gänsebraten, nützlichen Geschenken und vielen anderen Gaben sowie kostenlosen Serviceleistungen bieten zu können - Nächstenliebe im besten Sinne.