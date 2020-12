Geflügelbraten von Gans oder Ente ist zu Weihnachten für viele eine Gaumenfreude -dass die Nachfrage in diesem Jahr aber so immens sein würde, damit haben sie bei "Gans wie bei Oma" nach eigenem Bekunden nicht gerechnet. Das Liefer- und Abholangebot sei "in diesem Jahr total durch die Decke gegangen, weil die Leute einfach unglaublich viel bestellen und diese Vorzüge halt auch gerne nutzen, in Corona-Zeiten jetzt nicht so viel unterwegs zu sein und auch nicht ins Restaurant gehen zu können", sagt Robert Hoyer, Geschäftsführer der Veranstaltungsfirma Spreespeicher Event, amDienstag in Berlin. O-Ton: "Also den Markt gibt's auf jeden Fall, und ich glaube auch, dass daran mehr Leute Gefallen finden werden, weil das halt wirklich ein einfaches und tolles Produkt ist. Man muss sich nicht ewig in die Küche stellen, sondern es geht relativ einfach, ab in den Ofen nochmal kurz zu Hause, noch mal erhitzen. Und dann kann man es auch fertig servieren und schmeckt sehr, sehr gut. Und von daher ist das auch definitiv ein Markt, der auch für die nächsten Jahre für uns interessant ist und wo wir halt sagen, hey, das wollen eigentlichauch weitermachen, weil die Kunden halt einfach auch total happy sind am Ende mit dem Gesamtergebnis." Mit der Zubereitung der Gänse nebst jahreszeitgerechten Beilagen sind etwa vier Mitarbeiter beschäftigt, der Rest des Küchenteams befindet sich pandemiebedingt in Kurzarbeit. Die Preise variieren, je nach Menge und Extrawünschen, so kostet etwa ein Gänsebraten mit Beilagen für vier Personen laut Angaben auf der Internetseite der Firma 129 Euro, bei Lieferung nach Hause kommen 20 Euro dazu. Mit dem ebenfalls angebotenen Nussbraten steht auch eine vegetarische Alternative auf der gleichsam virtuellen Speisekarte.

Mehr