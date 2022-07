STORY: Bevor es heißt „Zu Vino sag ich nie no“ steht Reisenden eine eher beschwerliche Hinreise bevor. Egal ob zu Lande oder in der Luft, die Fahrt in den Urlaub gestaltet sich in diesem Sommer nicht leicht. Schon am Mittag standen Autofahrer auf dem Weg in den Süden rund um München im Stau. Laut ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla muss man aber in ganz Deutschland mit Staus und Behinderungen rechnen: „Im Endeffekt geht es um alle Autobahnen, die in Richtung der Urlaubsgebieten führen, also zum Beispiel hoch zur Küste. Die A1 wird stark betroffen sein. Wir haben die A7 durch ganz Deutschland. Die A8 ist gerade in den Süden runter, auch die A neun oder die A 99, die Umfahrung von München. Und wir haben 900 Baustellen in etwa. Also das heißt, es geht nicht ganz so schnell, wie man das möchte.“ Ab Samstag ist tatsächlich ganz Deutschland in den Sommerferien. Erst am 10. August geht in Nordrhein-Westfalen wieder die Schule los. Hier am Münchner Flughafen ist die Vorfreude auf den bevorstehenden Urlaub groß, auch wenn in den Warteschlangen eher stockender Verkehr herrscht: „ Sehr lange Wartezeiten und so die Vorfreude. Ich war zwar erst im Urlaub, aber ich fahr jetzt gleich wieder in Urlaub, weil ich stehe ja hier sehr gerne an immer. Das passt schon so. Es ist eben nur die Wartezeit an den Schaltern bis man weiterkommt, aber sonst passt alles.“ „Eine Stunde warten wir jetzt und wahrscheinlich noch eine Stunde. Alles entspannt. Die Sommerferien sind ja lange.“ „Es ist ziemlich stockender Verkehr hier. Es geht ziemlich langsam und es gab auch paar Komplikationen mit den Mitarbeitern vorhin, aber an sich, passt schon“ „Ja die arbeiten halt sehr langsam. Ich merke auch, dass das Personal hier fehlt. Wir stehen jetzt hier auch schon seit drei Stunden.“ Und wer keine Lust auf überfüllte Gates, lange Schlangen vorm Sicherheitsbereich oder Stau hat, der kann ja auch einfach mal daheim bleiben und die eigene Stadt erkunden. Denn wie sagt der Volksmund: „Zuhause ist es doch am Schönsten“.

Mehr