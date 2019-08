Taiwan wurde am Donnerstag von einem Erdbeben der Stärke 6,0 erschüttert, was einen Stromausfall in zahlreichen Gebäuden verursachte. Über 1500 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die entstandenen Schäden sind laut Berichten eher gering, allerdings gab es Gas und Wasserlecks. Für die Insel besteht zudem eine akute Sturmwarnung. Mit dem Taifun Lekima drohen auch heftige Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche, so die Behörden. Im Anschluss soll der Sturm auch das chinesische Festland erreichen. Wirbelstürme sind in der Region nicht unüblich. Die autonom regierte Insel Taiwan, die China als ihr Eigen ansieht, ist nicht weit von der Grenze zwischen zwei tektonischen Platten gelegen, was die Erdbebengefahr erhöht.