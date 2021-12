Am Montagmorgen wurden in der sizilianischen Stadt Ravanusa weitere Todesopfer aus den Trümmern der eingestürzten Gebäude geborgen. Am späten Samstagabend hatte sich in der Stadt mit rund 11.000 Einwohnern eine schwere Gasexplosion ereignet, bei der unter anderem ein vierstöckiges Gebäude komplett zerstört wurde. Als Ursache wird ein Leck in einer Gasleitung vermutet. Der Sprecher der Feuerwehr bestätigte, dass nun offiziell sieben Personen ums Leben gekommen seien. Zwei Personen werden noch vermisst. Rund 30 Stunden hatten die Rettungsteams ununterbrochen gearbeitet, um noch lebende Menschen zu finden. Insgesamt stürzten vier Häuser ein und mehrere weitere Gebäude wurden beschädigt. Nach Angaben von Anwohnern, war Explosion auch noch in den Nachbarorten zu hören gewesen.

